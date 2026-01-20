صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکرز کانفرنس ، عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مضبوط ہوا ،چیئرمین سینیٹ

  • اسلام آباد
سپیکرز کانفرنس ، عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مضبوط ہوا ،چیئرمین سینیٹ

وزیر اطلاعات کی ملاقات، بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس کی ڈیجیٹل البم پیش کی

اسلام آباد (دنیارپورٹ )چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سے وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ سیکرٹری اطلاعات اشفاق احمد خلیل اور پی آئی او مبشر حسن بھی موجود تھے ۔ وزیر اطلاعات نے حال ہی میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس کی ڈیجیٹل البم چیئرمین سینیٹ کو پیش کی۔ ڈیجیٹل البم میں کانفرنس کے اہم لمحات، عالمی سطح پر شرکت کرنے والے معزز سپیکرز اور پارلیمنٹیرینز، سیشنز اور دیگر سرگرمیوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔

اس موقع پر چیئرمین سینیٹ سید نے کانفرنس کی شاندار میڈیا کوریج اور مؤثر تشہیر پر وفاقی وزیر اطلاعات اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے مثبت اثرات اب واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مزید مضبوط ہوا ہے ۔ انہوں نے کانفرنس کو پارلیمانی سفارتکاری کے فروغ میں ایک سنگِ میل قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس