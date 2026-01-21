صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

  • اسلام آباد
عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

چیئرمین سہولت بازار اور طاہرہ اورنگزیب کی زیر صدارت اجلا س ،منصوبوں کا جائزہ

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)چیئرمین سہولت بازار افضل کھوکھر اور ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی زیرِ صدارت سہولت بازار پنجاب سے متعلق اجلاس ہوا۔ سہولت بازار پنجاب کے جاری اور آئندہ منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ افضل کھوکھر نے کہا کہ حکو مت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سہولت بازار قائم کر رہی ہے ، جہاں روزمرہ استعمال کی اشیائے ضروریہ عام بازار سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں۔انہوں نے بتایا کہ عوامی سہولت کے پیشِ نظر سہولت ڈرائیو تھرو کا آغاز کیا جا چکا ہے ، تاکہ شہری گاڑی سے اترے بغیر خریداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہولت آن دی گو منصوبہ بھی متعارف کروایا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر