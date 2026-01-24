صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور:جائیداد تنازع پر فائرنگ ،2افراد جاں بحق،6 زخمی

  • اسلام آباد
پشاور:جائیداد تنازع پر فائرنگ ،2افراد جاں بحق،6 زخمی

زخمی ہسپتال منتقل ، دو خواتین کی حالت تشویشناک ،تحقیقات شروع

 پشاور(این این آئی)ریگی میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجہ میں دو افراد جاں بحق اور خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوگئے ۔ریگی غزالی گھڑی میں دو فریقوں کے مابین فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں چھٹی پر آیا ہوا یوسف نامی شخص جاں بحق ہوگیا، پولیس کے مطابق فائرنگ سے 7 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم ایک زخمی چل بسا ۔ زخمیوں میں دو خواتین کی حالت تشویش ناک ہے ۔پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن