ہنی ٹریپ گینگ کے خاتون سمیت 4افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ہنی ٹریپ گینگ کے خاتون سمیت 4افراد گرفتار

گینگ شہریوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ہنی ٹریپ کر کے بلاتا، بلیک میل کرتاتھا

راولپنڈی (خبرنگار) نیو ٹاؤن پولیس نے چار رکنی ہنی ٹریپ گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا، شہری سے لوٹی گئی رقم 28ہزار روپے، شناختی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ برآمد ہوا، زیر حراست افراد سے ہنی ٹریپ میں استعمال ہونے والا موبائل فون بھی برآمد ہوا، زیر حراست گینگ شہریوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ہنی ٹریپ کر کے بلاتا اور ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کے ذریعے رقم وصول کرتا تھا۔

 

