فائر سیفٹی موک ایکسرسائز، نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو وارننگ
فائر سیفٹی موک ایکسرسائز، نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو وارننگ موک ایکسرسائز کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ نے کی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کراچی گل پلازہ آتشزدگی کے المناک واقعے کے بعد سرگودھا انتظامیہ اور ریسکیو 1122 ٹیموں نے شہر کی بلند و بالا عمارتوں میں فائر سیفٹی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے موک ایکسرسائز کا آغاز کر دیا۔ یونیورسٹی روڈ پر واقع کمرشل مال رحمن ٹریڈ سنٹر میں منعقدہ موک ایکسرسائز کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ نے کی، جبکہ ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز اور ایمرجنسی ٹیموں نے بھرپور عملی مظاہرہ کیا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے موک ایکسرسائز کا معائنہ کرتے ہوئے حفاظتی انتظامات میں کمی پائے جانے پر نجی پلازوں اور ہسپتالوں کو سخت وارننگ جاری کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام کمرشل عمارتوں، مارکیٹوں اور ہائی رائز بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات کی دستیابی، کلیئر ایگزٹ و انٹری پوائنٹس اور حفاظتی سائن ایج کو یقینی بنایا جائے اور فائر سیفٹی ضوابط پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہ کی جائے ۔
اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے درمیان مؤثر کوآرڈینیشن کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا اور عوامی مقامات پر آگاہی کی اہمیت اجاگر کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ نے بتایا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی ممکنہ آتشزدگی کی صورت میں فوری رسپانس اور ریسکیو آپریشن کی استعداد کا جائزہ لینا ہے ۔واضح رہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں ضلع بھر میں فائر سیفٹی اقدامات، آڈٹ اور موک ایکسرسائزز کا سلسلہ جاری ہے اور نامکمل انتظامات پر وارننگز اور شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔