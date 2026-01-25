صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت دی سی آفس کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت دی سی آفس کا دورہ

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈی سی آفس سے جھنگ بھکر روڈ کا دورہ کیا۔اس موقع پرانہوں نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود متعلقہ افسروں و عملہ کو صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ شہر کو صاف، شفاف اور صحت مند بنانا ضلعی انتظامیہ کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہیاس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی قابل قبول نہیں ہوگی۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ سُتھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے اس سلسلہ میں تسلسل کیساتھ روزانہ بنیاد پر مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے گا۔

 

