  • اسلام آباد
فراڈ، دھوکہ دہی، مطلوب اشتہاری ملزم یو اے ای سے گرفتار

ایف آئی اے نے کارروائی کی ،ملزم اسد اللہ پنجاب پولیس کو سال 2023سے مطلوب تھا

اسلام آباد (آن لائن) ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے فراڈ اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم یو اے ای سے گرفتار کر لیا۔ ملزم اسداللہ کو یو اے ای سے گرفتار کر کے اسلام آباد ائرپورٹ منتقل کیا گیا۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کیلئے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا، گرفتار ملزم پنجاب پولیس کو سال 2023سے مطلوب تھا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا۔ 

 

