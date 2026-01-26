صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی سٹی کے نئے صدر خرم رسول آج چارج سنبھالیں گے

  • اسلام آباد
پیپلزپارٹی سٹی کے نئے صدر خرم رسول آج چارج سنبھالیں گے

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے نئے نامزد صدر خرم رسول اور جنرل سیکرٹری ملک آصف آج پارٹی آفس لیاقت باغ سے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہوئے۔۔۔

پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے نئے نامزد صدر خرم رسول اور جنرل سیکرٹری ملک آصف آج پارٹی آفس لیاقت باغ سے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہوئے پارٹی ورکرز سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرینگے۔سابق صدر راجہ کامران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کا استقبال کرینگے اور دفتر کی چابیاں حوالے کرینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ