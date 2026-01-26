صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیلتا پنجاب پِنک گیمز کے سلسلے میں رگبی اور اتھلیٹکس کے ٹرائلز ،155طالبات منتخب

  • سرگودھا
کھیلتا پنجاب پِنک گیمز کے سلسلے میں رگبی اور اتھلیٹکس کے ٹرائلز ،155طالبات منتخب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ اہتمام کھیلتا پنجاب پِنک گیمز کے سلسلے میں رگبی اور ایتھلیٹکس کے ٹرائلز اسپورٹس اسٹیڈیم میں منعقد کیے گئے ، جن میں سرگودھا ڈویژن بھر سے طالبات نے بھرپور شرکت کی تمام تر ٹرائلز ڈویژنل سپورٹس افیسر روف علی باجوا نے اپنی نگرانی میں کروائے ۔

اس موقع پر ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر میڈم صائمہ منظور نے بتایا کہ رگبی اور ایتھلیٹکس کے ٹرائلز کے انعقاد کے بعد سرگودھا میں مجموعی طور پر سولہ کھیلوں کے ٹرائلز کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان تمام ٹرائلز میں تقریباً پانچ سو کے قریب طالبات نے حصہ لیا، جن میں سے ایک سو پچپن باصلاحیت طالبات کو مختلف کھیلوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ