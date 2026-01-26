صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دودھ و دہی کی قیمتیں سرکاری نرخوں سے تجاوز کرگئی

  • لاہور
دودھ و دہی کی قیمتیں سرکاری نرخوں سے تجاوز کرگئی

لاہور(آئی این پی)لاہور میں دودھ و دہی کی قیمتیں سرکاری نرخوں سے تجاوز کرگئیں۔ دودھ کی قیمت 180 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں اسے 210 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔

اسی طرح دہی کی قیمت بھی سرکاری طور پر 210 روپے فی کلو مقرر ہے، تاہم مارکیٹ میں یہ 240 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخنامہ صرف کاغذوں تک محدود رہ گیا ہے اور دکاندار اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ دودھ اور دہی جیسی روزمرہ ضروری اشیا کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور متوسط طبقے کو شدید متاثر کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب

گلیانہ پریس کلب کی نو منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا

پڑوپی آرائیاں سے لال پور تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کاشکار

محلہ شریف فارم میں خالی پلاٹ کوڑے کے ڈھیر بن گئے

آن لائن پتنگوں کی فروخت میں ملوث نیٹ ورک پکڑا گیا

سیالکوٹ:نوجوان کو قتل کرنیوالے مجرم کو عمر قید کی سزا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ