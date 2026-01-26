صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ایگزیکٹیو آئیسکو کا مری گرڈ سٹیشن کا دورہ،شکایات کے ازالہ کی ہدایت

  • اسلام آباد
چیف ایگزیکٹیو آئیسکو کا مری گرڈ سٹیشن کا دورہ،شکایات کے ازالہ کی ہدایت

اسلام آباد (اے پی پی) مری نتھیا گلی اور گردونواح میں برفباری اور طوفانی بارشوں سے ڈسٹری بیوشن سسٹم متاثر ہوا۔۔۔

برفباری اور درختوں کے گرنے کے باعث بجلی کی تاریں ٹوٹی اور پول گرے ۔ترجمان آئیسکو کے مطابق چیف ایگزیکٹیو آئیسکو انجینیر چوہدری خالد محمود نے مری گرڈ اسٹیشن کا دورہ کیا، راستے بند ہونے کے باعث کچھ علاقوں میں ٹرانسفارمرز اور انفرادی شکایات کے ازالے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔انہو ں نے انفرادی شکایات کو بھی جلد حل کرنے کی ہدایات دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ