صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرقہ واریت ،شرپسندی پھیلانے والوں کا خاتمہ ضروری،گورنر پنجاب

  • اسلام آباد
فرقہ واریت ،شرپسندی پھیلانے والوں کا خاتمہ ضروری،گورنر پنجاب

سردار سلیم حیدر سے شیعہ علماء کونسل کے وفد کی ملاقات ،چیلنجز کا ملکر مقابلہ کرنیکا عزم

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما اور اوسپاک انٹرفیتھ بورڈ کے چیئرمین اشفاق وحیدی اور چیئرمین امن کمیٹی راولپنڈی مولانا حافظ اقبال نے پنجاب ہاؤس میں ملاقات کی، پاکستان کے استحکام اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلیے عزم کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے اشفاق وحیدی اور حافظ اقبال کے اتحاد وحدت امن و امان کی فعالیت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا عزم کیا کہ شرپسند عناصر اور تفریق اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے ساتھ حکومت کسی قسم کی رعایت نہ کرے تاکہ ملک پاکستان میں امن قائم رہے۔ گورنر پنجاب نے ماہ رمضان کے حوالے سے کہا کہ حکومت تمام چھوٹے بڑے شہروں کا سرچ آپریشن کرے گی اور فول پروف سکیورٹی اولین ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ