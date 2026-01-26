صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاطمہ جناح پارک میں کمیونٹی مارکیٹ کا انعقاد ،شہریوں کی شرکت

  • اسلام آباد
فاطمہ جناح پارک میں کمیونٹی مارکیٹ کا انعقاد ،شہریوں کی شرکت

مارکیٹوں کا مقصد شہریوں کو معیاری و منفرد مصنوعات تک براہ راست رسائی کو ممکن بنانا ہے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت کے مطابق اسلام آباد میں منفرد کمیونٹی مارکیٹوں کا کامیاب انعقاد جاری ہے ۔ اس سلسلے میں طلباء و طالبات اور شہریوں کیلئے خصوصی کمیونٹی مارکیٹ کا انعقاد فاطمہ جناح پارک، نزد گندھار سٹیزن سینٹر F-9 میں کیا گیا ہے ۔ کمیونٹی مارکیٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد نوجوانوں میں کاروبار اور انٹرپینئرشپ ( کے رجحان کو فروغ دینا ہے ۔ اسی طرح اس مارکیٹ کا مقصد نوجوان کی تخلیقی و تعمیری صلاحیتوں کو جِلا بخشنا ہے تاکہ نوجوانوں اور آنے والی نسل کی حوصلہ افزائی کی جاسکے اور بزنس کے جذبے کو فروغ دیا جاسکے ۔شہریوں کو معیاری و منفرد مصنوعات تک براہ راست رسائی کو ممکن بنانا ہے ۔ اس خصوصی مارکیٹ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلباء نے شرکت کی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اس قسم کی کمیونٹی مارکیٹوں کے ماڈل کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے دیگر پارکس اور عوامی مقامات تک پھیلایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ