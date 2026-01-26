صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاتلی، لاپتہ ہونے والے نومولود کی نعش کنویں سے برآمد

  • اسلام آباد
جاتلی، لاپتہ ہونے والے نومولود کی نعش کنویں سے برآمد

کنیٹ خلیل کے رہائشی محنت کش کا 11دن کا بچہ اچانک لاپتہ ہوگیا تھا تلاش کرنے پر نعش کنویں سے ملی، علاقے میں کہرام مچ گیا، فضا سوگوار

جاتلی (نمائندہ دنیا) تھانہ جاتلی کے نواحی علاقے کنیٹ خلیل میں محنت کش کے گھر سے لاپتہ ہونے والے 11دن کے معصوم بچے کی نعش کنویں سے برآمد، علاقے میں کہرام مچ گیا، فضا سوگوار ہو گئی۔ گھر والوں کی جانب سے تلاش کرنے پر معصوم کی نعش گھر کے قریب واقع کنویں سے ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو ہسپتال منتقل کیا، پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اہل علاقہ نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ