صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، ضلعی افسروں کا بازاروں کا دورہ، قیمتوں کی چیکنگ

  • اسلام آباد
راولپنڈی، ضلعی افسروں کا بازاروں کا دورہ، قیمتوں کی چیکنگ

اشیائے صرف کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، دکانداروں کو ہدایت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) حکومتِ پنجاب نے عوام کو زندگی کے ہر شعبے میں سہولت فراہم کرنے کیلئے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں معیاری اور ارزاں اشیائے خوردونوش کی فراہمی بھی سرفہرست ترجیحات میں شامل ہے۔ انہی اقدامات کے تسلسل میں ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سبزیوں، پھلوں، گوشت، دالوں، آٹا، چینی اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو چیک کیا گیا جبکہ سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دوروں کا مقصد عوام الناس کو سرکاری نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ