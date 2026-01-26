صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر )عالمی برادری کے ساتھ پاکستان نے بھی 24 جنوری کو بین الاقوامی یومِ تعلیم منایا، جس کے موقع پر وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ۔۔۔

 ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تعلیم، مؤثر ابلاغ، میڈیا کے کردار اور نوجوانوں کی شمولیت کو قومی پالیسی کا مرکزی ستون بنایا جائے گا۔ وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان اور کلائمیٹ چینج ایجوکیشن، کمیونیکیشن و ایڈووکیسی آؤٹ ریچ سپیشلسٹ سلیم شیخ نے کہا کہ دنیا کی نصف سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے ، اس لیے تعلیمی اور ماحولیاتی پالیسیاں نوجوانوں کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتیں۔ انہو ں نے میڈیا کے کردار کو بھی نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا عوامی رائے سازی، ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے اور حل پر مبنی اقدامات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔ 

 

