صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات،نقصان پورا کیا جائے،کاشف چودھری

  • اسلام آباد
سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات،نقصان پورا کیا جائے،کاشف چودھری

تاجروں پر ملبہ ڈالنے، حقائق کو مسخ کرنیوالی تحقیقات کو نہیں مانیں گے،پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری نے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں جس میں تاجر نمائندوں کو شامل کیا جائے، ہم کسی بھی قسم کی غیر شفاف، تاجروں پر ملبہ ڈالنے والی اور حقائق کو مسخ کرنے والی تحقیقات کو بالکل نہیں مانیں گے اور کہا وزیراعلیٰ سندھ جلد از جلد شہداء کے گھروں میں جا کر نہ صرف ان کے لواحقین سے معافی مانگے بلکہ ان کی مالی امداد کو یقینی بنائیں، گل پلازہ کے تاجروں کے پانچ سے چھ ارب روپے کا مالی نقصان ہوا ،جن کے ازالے کو یقینی بنانے کیلئے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی جائے۔

سانحہ گل پلازہ پر ایک با اختیار تاجر ایکشن کمیٹی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کمیٹی سندھ حکومت وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل سے بھی بات کرے گی اور اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو پھر وزیراعلیٰ اور گورنر ہاؤس کا گھیرائو کریں گے اور گل پلازہ کے تاجروں کیلئے کراچی سمیت پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے جہاز خریدے جاتے ہیں آخر کیوں ان جہازوں سے آگ پر قابو پانے کیلئے اس پلازہ کے اوپر کیمیکل نہ پھینکا گیا، ان کو بچانے کیلئے بہت سارے راستے موجود تھے لیکن اقدامات نہ اٹھائے جاسکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ