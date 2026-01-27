صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی غزہ امن مشن میں شمولیت خوش آئند ،سردار عتیق

  • اسلام آباد
بھارت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ،کشمیر جلد آزاد ہوگا ،پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ،مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق نے کہا ہے کہ پاکستان کی غزہ امن مشن میں شمولیت خوش آئند ہے ،آپریشن بنیان المرصوص کے بعد سے پاکستان کا وقار عالمی سطح بلند ہوا ہے ، پاکستان کی ملٹر ی ڈپلومیسی نے اپنا لوہا منوا لیا ہے ،ہندوستان جمہوری ملک ہونے کا ڈھونگ رچا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے ،جبری تقسیم کی کوشش پورے بھارت کی تقسیم کا دروازہ کھول سکتی ہے ، ہندوستان نے اپنے عمل سے پورے خطے کوغیر مستحکم کر دیا ہے ،مسلم کانفرنس الحاق پاکستانی کی داعی ہے۔

ہندوستان نوشتہ دیوار پڑھ لے ، کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا،تحریک آزادی کشمیر اور نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں،ریاست میں ریاست کی سیاست ہونا چاہیئے ، ہندوستان جمہوری ملک ہونے کا ڈھونگ رچا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے ،آئندہ ریاستی انتخابات میں تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرینگے ، ان خیالات کا اظہار مہرالنساء میجر نصراللہ، سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب میں سیاسی رہنماء ڈاکٹر عرفان اشرف کی ساتھیوں سمیت مسلم کانفرنس میں شمولیتی پروگرام کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

 

