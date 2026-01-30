صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے ، کمشنر تعیناتی کیس 20فروری کو مقرر

  • اسلام آباد
دونوں عہدوں پر ایک افسر تعیناتی کا نوٹیفکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد پہلے مرکزی کیس مقرر، مکمل سماعت کے بعد فیصلہ کیا جائیگا:جسٹس خادم سومرو

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے چیئرمین کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور چیف کمشنر اسلام آباد کے عہدوں پر ایک افسر کی تعیناتی چیلنج کرنے کا مرکزی کیس 20فروری کو مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نوٹیفکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے متفرق درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار وکیل ریاض حنیف نے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر مؤقف اختیار کیا کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے کیس فوری سماعت کیلئے مقرر کیا جائے ۔ عدالت سے دو عہدوں پر ایک افسر کے تقرر کا نوٹیفکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا کی گئی تاہم جسٹس خادم حسین نے درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ پہلے مرکزی کیس مقرر کیا جائے گا اور مکمل سماعت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ 

 

