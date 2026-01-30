صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈ ی،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،4ٹرک سامان ضبط

  • اسلام آباد
چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ نے 22نمبر چونگی، دھمیال روڈ، بکرا منڈی میں کارروائی کی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او عارفین زبیرچودھری کی ہدایت پرشعبہ انفورسمنٹ نے 22نمبر چونگی، دھمیال روڈ، بکرا منڈی کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا ہے ، چار ٹرک سے زائد سامان کو ضبط کر لیا گیا ہے ، اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے اور کسی صورت میں بھی تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور تجاوزات کی مد میں اٹھائے جانے والے سامان کو ضبط کر لیا جائے گا۔

 

 

