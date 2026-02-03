صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، رات کو صرف 22ٹریفک اہلکار تعینات:پولیس رپورٹ

  • اسلام آباد
ایف 8جگہ کی ملکیت کا کبھی دعویٰ یا قبضہ نہیں کیا:اسلام آباد ہائیکورٹ رپورٹ جمع

اسلام آباد (رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ میں وفاقی دارالحکومت میں موٹر وہیکل آرڈیننس پر عملدرآمد کی درخواست پر اسلام آباد ٹریفک پولیس کی رپورٹ پیش کر دی گئی، جس کے مطابق نائٹ ڈیوٹی پر 22 اہلکار رات 10 سے صبح  7 بجے تک صرف پیٹرولنگ کرتے ہیں، ایف ایٹ اور نائنتھ ایونیو کے درمیان جگہ کی ملکیت یا قبضہ کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے سماعت کی۔ ڈی ایس پی لیگل اسلام آباد پولیس ساجد چیمہ نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایاکہ صرف 4سب انسپکٹر، 6اسسٹنٹ سب انسپکٹر، 10کانسٹیبل اور ایک مکینک نائٹ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ ایف ایٹ اور نائنتھ ایونیو کے درمیان گرین بیلٹ عوامی مقاصد کیلئے مختص ہے ، مذکورہ جگہ سے کوئی درخت یا پودا نہیں کاٹا گیا، یہ جگہ سی ڈی اے ہارٹیکلچر کی زیر نگرانی ہے ۔ عدالت نے رپورٹ کی کاپی درخواست گزار وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا آئندہ سماعت پر اپنا موقف پیش کریں۔ 

 

