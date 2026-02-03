صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اچھرہ سے ہتھیایا جانے والا 15 کروڑ کا سونا برآمد ، ملزم گرفتار

  • لاہور
اچھرہ سے ہتھیایا جانے والا 15 کروڑ کا سونا برآمد ، ملزم گرفتار

لاہور( کرائم رپورٹر)ڈی آئی جی انویسٹی گیشن لاہور سید ذیشان رضا نے اچھرہ صرافہ مارکیٹ کے تاجروں سے بڑے فراڈ کے بارے بتایا کہ ملزم نے صرافہ مارکیٹ کے تاجروں سے دھوکہ دہی کے ذریعے کروڑوں روپے مالیت کا سونا ہتھیایا اور واردات کے بعد مارکیٹ سے فرار ہو گیا تھا۔

پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم سے 15 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا برآمد کر لیا، جس میں 1734 گرام سونا اور 3 کروڑ روپے سے زائد نقدی شامل ہے ۔ اس کے علاوہ ملزم سے کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں اور دیگر قیمتی سامان بھی برآمد کیا گیا ہے ۔ملزم کے خلاف متعلقہ تھانوں میں 20 مقدمات درج ہیں۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت گرفتار کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:ڈی سی اور ہیلتھ سی ای او کا پولیو ویکسینیشن کا جائزہ

سیالکوٹ :قائم مقام ڈی پی او کے شہری شکایات کے فوری ازالے کے احکامات

چودھری شافع سے دعوت اسلامی کے وفد کی ملاقات‘تعاون کی یقین دہانی

سیالکوٹ :جماعت اسلامی کی یوم یکجہتی کشمیر آل پارٹی کانفرنس

حافظ آباد میں مستحق طلبہ میں یونیفارم اور جوتے تقسیم

پھلورہ میں شادی شدہ خاتون قتل، ملزمان فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس