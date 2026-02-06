صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان، سرکاری ملازمین کیسا تھ ظالمانہ سلوک بند کیا جائے،اگیگا

  • اسلام آباد
بلوچستان، سرکاری ملازمین کیسا تھ ظالمانہ سلوک بند کیا جائے،اگیگا

مسائل حل نہ ہوئے تو 12تاریخ کوآ ئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرینگے،پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اگیگا پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان علی باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت اپنی بنائی گئی کمیٹی کے سفارشات پر عملدرآمدکرتے ہوئے بلوچستان کے سرکاری ملازمین کو بھی دیگر سرکاری ملازمین کی طرح ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس و دیگر مراعات دے۔ سرکاری ملازمیں کیسا تھ ظالمانہ سلوک بند کیا جائے، 12تاریخ تک گرینڈ الائنس کے تمام مسائل کو باقاعدہ طور پر حل نہ کیا گیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ملک کے تمام صوبوں اور وفاق کے ملازمین سے کم ہیں، یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے، ہمارے سینکڑوں ملازمین زدو کوب کر کے گرفتار کئے جاچکے ہیں، اس وقت چار سو سے زائد جیلوں میں قید ہیں۔ ہم صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیراعظم محمد شہباز شریف، بلاول بھٹو زردار ی سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ڈھائی لاکھ ملازمین کے جائز مطالبات حل کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ