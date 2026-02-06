صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینٹ بورڈ کے زیراہتمام یوم یکجہتی پر ریلی،تاجروں کی شرکت

  • اسلام آباد
کینٹ بورڈ کے زیراہتمام یوم یکجہتی پر ریلی،تاجروں کی شرکت

مظلوم کشمیر یوں کیلئے آواز بلند کرنا ہمارا فرض اور ذمہ داری،زاہد بختاوریحق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے،ڈپٹی سی ای اوکنٹونمنٹ بورڈ کا خطاب

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ، انجمن تاجران راولپنڈی کینٹ اور مرکزی تنظیم تاجران کنٹونمنٹ رجسٹرڈ کے زیراہتمام یوم یکجہتی کشمیر پر بینک روڈ صدر میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں راولپنڈی کے تاجروں کی مختلف تنظیموں اور کینٹ بورڈ کے سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ ناصر کمال بھی موجود تھے، ریلی کی قیادت وائس پریذیڈنٹ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ زاہد بختاوری اور خان مشتاق کر رہے تھے۔ ریلی میں شیخ عنایت ﷲ، چودھری عمران رشید، رفیق بھاٹیہ، ناظم بٹ، عرفان شاہد، ملک احمد اعوان، شیخ محمد بخش، سعادت خان، ایاز بٹ، وجیہہ الدین اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ زاہد بختاوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ڈپٹی سی ای اوکنٹونمنٹ بورڈ ناصر کمال نے کہا کہ ہم ہر صورت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے، شیخ عنایت اللہ نے کہا کہ مظلوم کشمیری عوام کی قربانیوں کو اقوام عالم کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ چودھری عمران رشید نے کہاکہ کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ انہار اور ماحولیات کی غفلت ، سیوریج ، فیکٹریوں کے کیمیکل زدہ پانی سے آبی آلودگی

یوم یکجہتی کشمیر ،ڈپٹی کمشنر کی سائیکلنگ میں شرکت

جھنگ: ضلعی انتظامیہ کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی

5 فروری : ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی

چک جھمرہ : ایم پی آزاد علی تبسم کی قیادت میں ریلی

پاکستانی قوم کشمیری عوام کیساتھ کھڑی :ڈاکٹر نوید عاطف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ