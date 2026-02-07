صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم یکجہتی کشمیر پر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں خصوصی تقریب

  • اسلام آباد
یوم یکجہتی کشمیر پر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں خصوصی تقریب

لیکچر ، واک کا اہتمام ، شرکا کی کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی ،حمایت کا اعادہ

راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی طالبات اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔وائس چانسلر راولپنڈی ویمن یونیورسٹی، ڈاکٹر بشریٰ مرزا نے اپنے خصوصی پیغام میں کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ۔ اس موقع پر ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام بھی کیا گیا ۔تقریب کے دوران کشمیری عوام کی آزادی، سلامتی اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ۔ بعد ازاں شرکا نے اس حوالے سے یکجہتی واک میں شرکت کی،کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے گئے اور ان کی بھرپور حمایت کااعادہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن