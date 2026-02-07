صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہورنہ میرہ کے حمزہ ممتاز نے پی ایچ ڈی کر لی

  • اسلام آباد
ہورنہ میرہ کے حمزہ ممتاز نے پی ایچ ڈی کر لی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ہورنہ میرہ کا ایک اور اعزاز، سینئر معلم (ر) سردار ممتاز خان کے صاحبزادے ڈاکٹر حمزہ ممتاز نے سیلیشیئن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پولینڈ سے فیکلٹی آف انوائرنمنٹل اینڈ انرجی انجینئرنگ سے کامیابی کے ساتھ پی ایچ ڈی کا دفاع کیا اور اعزازی خطاب سے سرفراز ہوئے۔۔۔

 انہوں نے اپنی کامیابی اپنے اہلِ خانہ، بہنوں اور بالخصوص اپنے والدین کے نام منسوب کی ہے۔ ڈاکٹریٹ کے دوران انہوں نے 13سائنسی تحقیقی مقالہ جات تحریرکیے اور 10قومی و بین الاقوامی کانفرنسز اور سمر سکولز میں شرکت کی۔س پی ایچ ڈی ڈاکٹر حمزہ ممتازکو تین سال تک IDUBپروگرام کے تحت بہترین طلبا میں بھی شامل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن