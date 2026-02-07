صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

  • اسلام آباد
نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

کوانٹم سائنس سے مختلف شعبوں میں بہتری آرہی، چیئرمین پی اے ای سی

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں قومی صلاحیت کو فروغ دینے اور نئی نسل کے سائنسی موجدین کی تربیت کیلئے اپنی پہلی قومی سطح کی کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح کر کے ایک اہم تکنیکی سنگِ میل عبور کیا۔ یہ تقریب جمعہ کے روز نیشنل سینٹر فار فزکس میں منعقد ہوئی۔ چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوانٹم سائنس اب صرف نظریاتی تحقیق تک محدود نہیں رہی بلکہ تیزی سے عملی ٹیکنالوجیز میں تبدیل ہو رہی ہے، جس کے استعمال سے قومی سلامتی، صحت، توانائی، مٹیریلز سائنس، مالیات اور ڈیٹا کے تحفظ سمیت مختلف شعبوں میں بہتری آرہی ہے۔ انہوں نے کہا، انسانی وسائل میں ابتدائی سرمایہ کاری آئندہ دہائیوں میں تکنیکی قیادت کا تعین کرے گی۔ اس طرح کی ہیکاتھون جیسی سرگرمیاں مضبوط قومی کوانٹم کی پیش رفت کیلئے ناگزیر ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن