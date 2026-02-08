صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترلائی امام بارگاہ کی مرمت شروع،چیف کمشنر کی جلد تکمیل کی ہدایت

  • اسلام آباد
چیئرمین سی ڈی اے کا دورہ ترلائی اور پمز، زخمیوں کی عیادت بھی کی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے ہفتہ کے روز ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اور دیگر متعلقہ افسروں کے ہمراہ پمز کا دورہ کیا اور ترلائی امام بارگاہ خودکش بم حملے کے زخمیوں کی عیادت کی اور ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ،بعد ازاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن اور دیگر متعلقہ افسروں کے ہمراہ ترلائی امام بارگاہ خدیجۃُ الکُبریٰ کا بھی دورہ کیا،جہاں تعمیر و مرمت کا آغاز کر دیا گیا ہے ، چیئرمین سی ڈی اے نے امام بارگاہ کے تعمیر و مرمت کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، بزدلانہ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے محمد علی رندھاوا نے کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، امن اور مذہبی ہم آہنگی پر کھلا حملہ ہے ۔

 

 

