صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن 15تا 17فروری ہوگا

  • اسلام آباد
مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن 15تا 17فروری ہوگا

وزیراعظم آزاد کشمیر کی زیرصدارت اجلاس، اعلیٰ حکام کی شرکت، تجاویز پیشاوورسیز کنونشن کے انعقاد کیلئے انتظامات جلد مکمل کیے جا ئیں،فیصل ممتاز کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) حکومت آزادکشمیر کے زیراہتمام اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے تعاون سے اوورسیز کشمیریز کنونشن 15سے 17فروری تک مظفرآباد میں منعقد ہو گا جس میں 300اوورسیز کشمیریوں کی شرکت متوقع ہے جبکہ پاکستان بھر سے چیمبر کے نمائندے، سرمایہ کار اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شرکت کرینگے۔ ا س حوالے سے آزاد کشمیر کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور کی زیرصدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور مظفرآباد میں منعقد ہونے والے اوورسیز کنونشن کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے وزیراعظم کو اب تک کی گئی تیاریوں پر بریفنگ دی جبکہ اجلاس کے شرکا نے کنونشن کو مؤثر اور بامقصد بنانے کیلئے اپنی تجاویز بھی پیش کیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ اوورسیز کشمیری آزاد جموں و کشمیر کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ریاست کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو ریاستی ترقیاتی عمل میں شامل کرنا، ان کے مسائل سننا اور انہیں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے ، انہوں نے ہدایت کی کہ کنونشن کے تمام انتظامات بروقت، مربوط اور اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کیے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ و علما کا امن دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم

بسنت کیلئے لاہور جانیوالوں کا ٹرینوں‘ بسوں میں رش

سیالکوٹ:گیس پریشر زیادہ ہونے سے نالے میں دھماکہ ، خوف وہراس

حافظ آباد :مساجد ‘ امام بارگاہوں ‘گرجا گھروں کی سکیورٹی سخت

گجرات شہر کو بارشوں میں ڈوبنے سے بجانے کیلئے واسا کی تیاریاں

کینٹ پولیس نے منشیات فروش کو قابو کرلیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل