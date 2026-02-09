صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کیخلاف کارروائیاں برداشت نہیں کرینگے،کاشف چودھری

  • اسلام آباد
تاجروں کیخلاف کارروائیاں برداشت نہیں کرینگے،کاشف چودھری

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری نے کہا ہے کہ تاجروں کے ساتھ غیر مناسب رویہ اور بلاجواز کارروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔

متعلقہ سرکاری اداروں کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ مارکیٹوں میں کسی بھی کارروائی سے قبل تاجران تنظیموں کے عہدیداران کے ساتھ مشاورت کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل پاکستان کار ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں سردار عرفان، راجہ عامر، حاجی طارق، ضیا احمد راجہ اور دیگر عہدیداران کے ہمراہ ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جی ایٹ مرکز کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نوشہرہ ورکا ں: نو تعمیر کینال بائی پاس روڈ 3 ہفتوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار

مدن چک میں سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا

ہیمو فیلیا مریضوں کو سہولیات کی فراہمی سے سکون ملتا ہے :راحیلہ اشرف

سمبڑیال :دکانیں ‘ مارکیٹیں کھلی رہیں ‘ٹریفک چلتی رہی

وزیرآباد:جناح کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں کی سکروٹنی اور ٹرائل

موٹر سائیکل سوار سٹی فلائی اوور سے گر کر جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر