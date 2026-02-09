صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

  • اسلام آباد
راولپنڈی:امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ

ایس ایس پی انویسٹی گیشن، سی ٹی او، ڈویژنل ایس پیزو دیگر حکام کی شرکت

 راولپنڈی (اے پی پی) سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب کی قیادت میں راولپنڈی پولیس نے شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا جو پولیس ہیڈکوارٹرز سے شروع ہوکر عمار چوک، راول روڈ، شاہین چوک، چاندنی چوک، ڈبل روڈ، فیض آباد، کمیٹی چوک، لیاقت باغ، پشاور روڈ، چوہڑ چوک، اڈیالہ روڈ اور دیگر اہم علاقوں سے گزرا۔ فلیگ مارچ میں ایس ایس پی انویسٹی گیشن، چیف ٹریفک آفیسر، ڈویژنل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز سمیت پولیس کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کا مقصد شہر میں امن و امان کا قیام تھا۔ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی نے کہا کہ راولپنڈی میں دفعہ 144نافذ العمل ہے اور کسی بھی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی، شرپسندی میں ملوث عناصر کیساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بکر منڈی: 205 کلو گوشت تلف، کیمیکل ڈرم،دیگر سامان ضبط

بار ایسوسی ایشنز کیلئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیدی گئی

ہلالِ احمر ہسپتال:250 بستروں پر مشتمل نئے بلاک کا سنگِ بنیاد

کسی حملے کا سلفی سکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہشام الٰہی

میٹرو سروس میں عوام کا رش

1354 حادثات پرریسپانڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر