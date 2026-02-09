صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

  • اسلام آباد
صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر سے بچا جا سکتا، ڈی ایچ او

شہر ی روزمرہ زندگی میں صحت مند عادات اپنائیں، راشدہ بتول،تقریب سے خطاب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے کینسر کے عالمی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینسر ایک بڑی حد تک قابلِ بچاؤ بیماری ہے اور جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ صحت مند طرزِ زندگی اپنا کر کینسر کے بے شمار کیسز سے بچا جاسکتا ہے۔ تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیا سے پرہیز، متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا استعمال، باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند وزن اور صاف ستھرا ماحول کینسر سے بچاؤ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کینسر کی بروقت تشخیص اور احتیاطی اقدامات نہ صرف علاج کو مؤثر بناتے ہیں بلکہ قیمتی جانوں کو بھی بچا تے ہیں ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں صحت مند عادات اپنائیں اور باقاعدگی سے طبی معائنہ کروائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویسٹ مینجمنٹ ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم احتجاج کی دھمکی

اڑھائی لاکھ بجلی چور پکڑے گئے

سینٹری ورکر پر شہری کا بدترین تشدد، ٹانگ توڈ ڈالی

میپکو ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین پار کنگ ایریا کا افتتاح

مسلم لیگ ن کا حکومت سے اظہار تشکر کیلئے عوامی ریلی کا انعقاد

حکومتی کارکردگی ،ن لیگی ارکان اسمبلی کی اظہار تشکر ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر