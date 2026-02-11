صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی سخت ،جرائم پیشہ افراد کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
سکیورٹی سخت ،جرائم پیشہ افراد کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

تما م افسر جدید پولیسنگ کے اصولوں کو اپنائیں ،شہریوں کی مدد کریں ،آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوئے ، مجموعی امن و امان کی صورتحال، پولیس فورس کی کارکردگی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آئی جی نے تمام افسران کو پولیس فورس کے انتظامی امور کو مزید مؤثر اور مربوط بنانے، اندرونی نظم و ضبط کو مضبوط کرنے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی بروقت انجام دہی کے احکامات جاری کئے۔

انہوں نے پولیس ویلفیئر کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے افسران و جوانوں کی فلاح و بہبود، رہائشی اور طبی سہولیات کے اقدامات کی خصوصی ہدایات جاری کیں۔ مزید برآں پولیس فورس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے تربیتی نظام میں بہتری، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی، پیشہ ورانہ مہارتوں میں اضافے اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی جی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ جدید پولیسنگ کے اصولوں کو اپنائیں ۔اجلاس کے دوران دارالحکومت میں حساس اور اہم تنصیبات کی سکیورٹی، داخلی وخارجی راستوں پر چیکنگ اور انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کا بھی جائزہ لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پینے کے صاف پانی کا بحران سنگین شکل اختیار کرگیا

ایل ڈی اے نیلام عام،3ارب28کروڑ کا ریکارڈریونیوجمع

آئی جی کو توہین عدالت کی درخواست پرنوٹس،جواب طلب

سیف سٹیز اتھارٹی کاپولیس کمیونیکیشن آفیسرز کی بھرتی کا اعلان

کنگن پور:کمسن بچی سے زیادتی ، ملزم کیخلاف مقدمہ درج

بیوی اور ساس کے قاتل کی پھانسی کیخلاف اپیل خارج

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر