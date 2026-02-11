صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے کی ملکتیی اراضی پر تعمیرات بارے اجلاس، اہم فیصلے

  • اسلام آباد
آر ڈی اے کی ملکتیی اراضی پر تعمیرات بارے اجلاس، اہم فیصلے

ڈیٹا سے متعلق درپیش مسائل کی نشاندہی ،قابلِ عمل تجاویز پیش کرنیکی ہدایت

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنرو ڈی جی آرڈی اے انجینئر عامر خٹک کی ہدایت پر آر ڈی اے کی ملکیتی اراضی پر تعمیر شدہ دکانوں جو اس وقت میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے زیرِ قبضہ ہیں سے متعلق طویل عرصے سے زیر التواء مسائل کے حل کے لیے اجلاس ہوا ، صدارت ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اینڈ فنانس نظارت علی شاہ نے کی، دکانوں کی ملکیت، قبضے، ریکارڈ میں تضادات اور دیگر انتظامی و تکنیکی امور پر غور کیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اینڈ فنانس نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ منظور شدہ ٹرمز آف ریفرنس کے تحت تعمیری انداز میں کام کریں، ڈیٹا سے متعلق درپیش مسائل کی نشاندہی کریں اور قابلِ عمل تجاویز کے ساتھ تصدیق شدہ ریکارڈ جمع کروائیں تاکہ معاملے کا خوش اسلوبی اور قانونی حل یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے محکموں کے درمیان باہمی رابطے ، بروقت اور مستند معلومات کے تبادلے پر زور دیا تاکہ مزید تاخیر سے بچا جا سکے ۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ریکارڈ کو منظم کیا جائے اور عوامی مفاد میں مسئلے کے حل کے لیے ایک مربوط حکمتِ عملی اپنائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان کارڈ کی شفاف اور بروقت تقسیم یقینی بنانیکا حکم

مریضوں کو فوری، معیاری طبی امداد دی جائے ،جہانزیب حسین

تھا نے میں ہر شہری کیساتھ احترام سے پیش آئیں،ڈی پی او

شہر کے داخلی راستوں کو بہتر اور نمایاں بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر

مسلم لیگ ن خوشاب کا اجلاس، میانوالی جلسہ کی تیاریوں کا جائزہ

دائودخیل میں نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر