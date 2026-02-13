صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوج کیخلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی:حنیف عباسی

  • اسلام آباد
فوج کیخلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی:حنیف عباسی

محمود اچکزئی نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، فوج کا مذاق بنانا قابل قبول نہیں پوری قوم اپنی فوج کیساتھ کھڑی ہے :راولپنڈی میں تقریب سے خطاب

راولپنڈی (اے پی پی)وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی، ہماری فوج پورے پاکستان کی محافظ ہے ۔ محمود خان اچکزئی نے فوج کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی۔ بطور سیاستدان وہ ان کی عزت کرتے تھے لیکن فوج کا مذاق بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ راولپنڈی کی مقامی انجمن تاجران کی تقریبِ حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا ہماری افواج نے ہمیشہ ملک کے دفاع میں قربانیاں دی ہیں اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے ۔حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ملک کو سب سے زیادہ عزت ملی۔ آج جب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل بیرون ملک جاتے ہیں تو دنیا پاکستان سے روابط بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے ۔انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، ان کے بچوں پر مقدمات درج ہوئے اور ملازمتوں سے نکالا گیا لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا،ہم نے سختیاں برداشت کیں مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کے احکامات ہوا،دودھ ، دہی کی قیمتیں کم نہ ہوسکیں

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام تین روزہ سپورٹس گالااختتام پذیر

قربانیوں کے بعد بنگلادیش میں روشن دور آنیوالا:سراج الحق

ڈی سی کا رات گئے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کامونکے 6:افراد سے چرس ، شراب برآمد

نوکھر:ٹرک کی موٹرسائیکل کوٹکر‘ماں‘ بیٹا جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ