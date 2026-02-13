صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان خطے میں تجارت کا قدرتی گیٹ وے :وزیر مواصلات

  • اسلام آباد
پاکستان خطے میں تجارت کا قدرتی گیٹ وے :وزیر مواصلات

سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل، او آئی سی ممالک کیلئے سرمایہ کاری مواقع فراہم ای ویزا سہولیات 126ممالک کو فراہم:عبدالعلیم خان، او آئی سی کانفرنس سے خطاب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پاکستان علاقائی اور بین العلاقائی تجارت کیلئے قدرتی گیٹ وے قرار دیا اور کہا سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا جو او آئی سی ممالک کیلئے سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرے گا، تجارت اور سیاحت کیلئے ای ویزا سہولیات کو 126ممالک تک توسیع دی گئی ہے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے استنبول میں دوسری او آئی سی ٹرانسپورٹ وزراء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کو علاقائی اور بین علاقائی تجارت کیلئے ایک قدرتی گیٹ وے کے طور پر پیش کیا، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کا بنیادی ڈھانچہ جدید بنانے میں سرمایہ کاری کی تفصیلات بتائیں جس میں تیز رفتار موٹر ویز، ریلوے اور بندرگاہیں شامل ہیں۔ اس نیٹ ورک کے قلب میں واقع گوادر پورٹ وسطی ایشیائی ریاستوں کیلئے مختصر ترین بحری راستہ فراہم کرتی ہے ۔ انہوں پاکستان کی تیز رفتار ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو اجاگر کیا اور بتایا کہ ملک ای-پورٹ انٹیگریشن اور پیپر لیس ٹرانزٹ سسٹم نافذ کر رہا ہے ۔ وفاقی وزیر نے سرحد پار لاجسٹکس کو ہموار کرنے اور مشترکہ سرمایہ کاری متحرک کرنے کیلئے او آئی سی کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم دہرایا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ