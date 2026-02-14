صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا اور آخرت میں کامیابی کیلئے قرآن اور سنت پر عمل ضروری، ریاض احمد

  • اسلام آباد
دنیا اور آخرت میں کامیابی کیلئے قرآن اور سنت پر عمل ضروری، ریاض احمد

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) انجمن فیض الاسلام کے صدر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا ہے کہ ہمارے روز مرہ کے معاملات اور۔۔۔

 قول وفعل سے قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی اظہار اللہ تعالی کی مرضی و منشا ہے اور حضرت محمد مصطفے ﷺ اس کا کامل نمونہ تھے، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ قرآن پاک کو اذہان و قلوب میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دی گئی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں مشعل راہ بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار دوبیرن کلاں، کلرسیداں مرکز میں قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا، آخر میں حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اونچی عمارتوں کے حفاظتی نظام میں تبدیلیوں کا فیصلہ

شیخ زاید ہسپتال:سالانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ایل ڈی اے رولز میں ترامیم کی باقاعدہ منظوری دیدی گئی

جنرل ہسپتال: پیریٹونیل ڈائیلاسز پر ورکشاپ

ستھرا پنجاب :تمام فیلڈ سٹاف کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی تربیت

جیلانی پارک میں رمضان بچت فیسٹیول کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن