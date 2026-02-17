صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،قوانین کی خلاف ورزی پر 121ہیلتھ مراکز سیل

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،قوانین کی خلاف ورزی پر 121ہیلتھ مراکز سیل

ایک سال میں 1009طبی اداروں کی رجسٹریشن ، 173 شکایات کا ازالہ کیا

اسلام آباد (ایس ایم زمان )اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2025 سے فروری 2026 تک وفاقی دارالحکومت میں نجی اور سرکاری صحت مراکز کے 2667 معائنے کیے گئے ۔ ایک سال میں 1009 طبی اداروں کی رجسٹریشن کی گئی ،تاہم 290 اداروں کی رجسٹریشن تاحال زیر التوا ہے جس کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں، قوانین کی خلاف ورزی پر 121 ہیلتھ مراکز کو سیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ مریضوں اور شہریوں کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے 173 شکایات کا ازالہ کیا گیا، غیر معیاری علاج، بغیر رجسٹریشن کام کرنے والے کلینکس اور بنیادی سہولیات کی کمی جیسے معاملات پر فوری کارروائی کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس