اسلام آباد، 8اشتہاریوں سمیت 13جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن خنجربرآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 8مجرمان اشتہاریوں سمیت 13جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں سبزی منڈی، نون، کورال، بہارہ کہو اور تھانہ پھلگراں پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے مختلف بور کے پانچ عدد پستول معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کر لیا۔

 

