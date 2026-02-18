صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی، سیدپور روڈ پر تجازات کیخلاف آپریشن،فٹ پاتھ صاف

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی کی ہدایات پر آر ڈی اے کی انفورسمنٹ سکواڈ نے سید پور روڈ پر جامع انسداد تجاوزات آپریشن کیا۔ کارروائی صدیقی چوک سے پنڈورا تک میونسپل کارپوریشن راولپنڈی اور پیرا فورس کے تعاون سے انجام دی گئی۔

 آپریشن کے دوران سڑک کے اطراف قائم غیر قانونی شیڈز اور اشتہاری بورڈز کو مسمار کر دیا گیا اور تجاوزات کو ہٹا دیا گیا تاکہ سڑک کی حالت بحال کی جا سکے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جاسکے۔ انفورسمنٹ سکواڈ کو بروقت، مؤثر اور بلاامتیاز کارروائی یقینی بنانے کیلئے موقع پر تعینات کیا گیا۔ حکام نے دکانداروں کو عوامی مقامات کے احترام اور منظور شدہ بلڈنگ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔ اس آپریشن کا مقصد صرف رکاوٹیں ختم کرنا نہیں بلکہ پیدل چلنے والوں کی سہولت میں اضافہ، ٹریفک نظام کی بہتری اور شہری ماحول کو صاف، محفوظ اور منظم بنانا بھی ہے۔ آر ڈی اے نے خبردار کیا ہے کہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی بھی صورت عوامی اراضی پر غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید برآں، اتھارٹی نے واضح کیا کہ یہ اقدامات شہر کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری، ٹریفک کے دباؤ میں کمی اور راولپنڈی کے جمالیاتی معیار کو بلند کرنے کی وسیع حکمتِ عملی کا حصہ ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی تعمیر یا تجاوز کی اطلاع آر ڈی اے کو فراہم کریں تاکہ بروقت کارروائی یقینی بنائی جاسکے۔

