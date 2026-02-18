صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس

  • اسلام آباد
رمضان المبارک میں سکیورٹی سخت ،شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس علی ناصر رضو ی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آبادمیں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام ڈی آئی جیز، اے آئی جیز، ایس ایس پیز اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ امن و امان اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ماہِ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا۔آئی جی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ مساجد، امام بارگاہوں، تجارتی مراکز، رمضان بازاروں اور اہم عوامی مقامات پر سکیورٹی اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں۔ انہوں نے رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام بارگاہوں کی خصوصی سکیورٹی کے احکامات بھی جاری کئے۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے ماہِ رمضان المبارک میں وفاقی دارالحکومت میں فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ سحر، افطار اور تراویح کے اوقات میں اضافی پولیس نفری تعینات کی جائے گی۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کو یقینی بنایا جائیگا۔ رمضان المبارک کے دوران اہم تنصیبات، بازاروں اور تجارتی مراکز کی سکیورٹی مزید سخت کی جائے گی۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے شہر بھر کی مؤثر مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی۔ شہر بھر میں پولیس کے چاک و چوبند دستے مؤثر گشت کو یقینی بنائیں گے ۔آئی جی نے افسران کو سحر و افطار کے اوقات میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ کرنے کی ہدایت کی۔ اہم شاہراہوں، مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف اضافی ٹریفک اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔

