مسلم لیگ ض کے انٹر اپارٹی الیکشن اعجاز الحق بلامقابلہ صدر منتخب

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ض) کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہوگئے، اشفاق احمد کنوینئر، چودھری نوید حفیظ، محمد شاکر اور چودھری عبدالراشد نے الیکشن کمیشن کے فرائض سر انجام دیئے۔

پارٹی کے بانی اور سربراہ محمد اعجاز الحق تین سال کیلئے پارٹی صدر جبکہ دیگر عہدیداران میں سینئر نائب صدر اسماعیل قریشی، سیکرٹری جنرل کامران انجم اور سیکرٹری اطلاعات چودھری غلام ربانی بھی بلامقابلہ منتخب ہوگئے۔ دیگر عہدیداران میں محمد طارق، عبداللہ، اعجاز حسین، محمد مغاہد اور شکیل حسن نائب صدور، محمد رشید، محمد شہباز اور ملک محبوب احمد جوائنٹ سیکرٹری، عدنان مجید سیکرٹری اوورسیز، محمد عظیم عقیل سیکرٹری فنانس اور لیگل ایڈوائزر معروف قانون دان ملک شہریار اعوان ایڈووکیٹ ہائیکورٹ منتخب ہو گئے۔ تمام منتخب عہدیداران کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پارٹی سے وابستہ افراد سمیت دیگر نے محمد اعجاز الحق سمیت دیگر عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

