صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رمضان سہولت بازار قائم

  • اسلام آباد
مری، وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رمضان سہولت بازار قائم

ضلعی انتظامیہ ومخیر حضرات کی جانب سے رمضان نگہبان دسترخوان بھی سج گئے

راولپنڈی (اے پی پی)وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں عوام کو سستے نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی کے حوالے سے مری میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے رمضان سہولت بازار قائم کیا گیا ہے، بازار لاری اڈا مری کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مری ارشد اقبال کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے مخیر حضرات کے تعاون سے رمضان نگہبان دسترخوان بھی لگائے ہیں، تحصیل مری میں 3مقامات جبکہ تحصیل کوٹلی ستیاں میں 2مقامات پر رمضان نگہبان دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب رمضان المبارک کے سلسلے میں ضلع بھر میں بیوٹیفیکشن کے کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک میں عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے رمضان سہولت بازار قائم کیا گیا ہے، کسی کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ