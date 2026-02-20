صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

  • اسلام آباد
رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

سستے بازاروں میں وافر اشیا موجود، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہروقت موجود ہونگے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی دارالحکومت کے رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ معیاری چکن، کریانہ، تازہ سبزیوں اور پھلوں کی حکومتی قیمت پر فراہمی جاری ہے۔ ڈی سی عرفان میمن نے بتایا کہ شہر بھر میں مجموعی طور پر 7رمضان بازار لگائے گئے ہیں، ہر رمضان بازار کے انتظامات کی ذمہ داری متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو سونپی گئی ہے، رمضان بازار میں سٹاک کی کمی، حکومتی قیمتوں پر عمل درآمد اے سی کی ذمہ داری ہو گی، بازار میں ہمہ وقت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود ہونگے، شہری کسی بھی قسم کی شکایت فی الفور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے علم میں لا سکتے ہیں، ڈی سی نے کہا کہ تمام بازاروں میں کیش لیس سسٹم کے حوالے سے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، بازاروں میں پارکنگ، سکیورٹی، صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، اشیائے خوردونوش پر حکومتی ریلیف کو ہر صورت شہریوں تک پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ