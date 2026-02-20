صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

جدید پولیسنگ کے فروغ کیلئے عوامی سہولتوں کو مزید بہتر کیا جائے ،محسن نقوی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ کیا ، تھانہ کوہسار، زیر تعمیر ویمن پولیس سٹیشن جی سکس اور زیر تعمیرتھانہ کورال کا معائنہ کیا، تھانہ کوہسار میں فرنٹ ڈیسک اور دیگر سیکشنز دیکھے، تھانہ کوہسار میں سائلین کیلئے مزید سہولتیں مہیا کرنے کی ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ جدید پولیسنگ کے فروغ کیلئے نو تعمیر شدہ تھانوں میں عوامی سہولتوں کو مزید بہتر ،ویمن پولیس سٹیشن جی سکس کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔ تھانہ کورال کی نئی عمارت کو 2ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرد کی گئی پولیسنگ نظام کو عوام دوست بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ تھانوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نرخنامے نہ لگانے کا نوٹس، ذخیرہ اندوزی پرکارروائی کا حکم

ایل ڈی اے ریکارڈ کی یکجائی کا عمل سست روی کا شکار

چیف جسٹس لڑکی بازیاب نہ ہونے پر آئی جی پر برہم

فیروز پور روڈ پر تجاوزات غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کی ہدایت

ماہ صیام میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال رکھا جائے ، بلال یاسین

اوقاف بورڈ کا ایجنڈے پراجلاس،اہم اقدامات منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ