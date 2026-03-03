صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت تنظیماتِ اہلِسنّت کا 6 مارچ کو یومِ سوگ منانے کا اعلان

  • اسلام آباد
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت تنظیماتِ اہلِسنّت کا 6 مارچ کو یومِ سوگ منانے کا اعلان

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) تنظیماتِ اہلِسنّت پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا اجلاس سابق وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی کی صدارت میں ہوا۔۔۔

جس میں ملک کو درپیش داخلی و خارجی چیلنجز، پاک افغان سرحدی کشیدگی، مشرقِ وسطیٰ اور ایران کی سنگین صورتحال پر غور و خوض کیا گیا ۔اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہارکرتے ہو ئے 6 مارچ کو یومِ سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس