صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین مالکان کو انصاف دلایا جائے،ملازمین ایسوسی ایشن

  • اسلام آباد
زمین مالکان کو انصاف دلایا جائے،ملازمین ایسوسی ایشن

مردان( نمائندہ دنیا ) آل پاکستان درجہ چہارم ملازمین ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر اکبر خان مہمند، ضلعی صدر مراد خان، جنرل سیکرٹری سرتاج ، چیئرمین عمراخان چشتی اور اشفاق خٹک نے کہا ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے زمینیں فراہم کرنے والے مالکان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔۔۔

 اور ان کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر فوری طور پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔پریس کا نفرنس سے خطا ب کر تے ہو ئے انہوں نے کہا کہ منتخب ایم پی ایز اپنا قبلہ درست کریں ،انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض منتخب نمائندے میرٹ کے برعکس اپنے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل