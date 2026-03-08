صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو یکساں مواقع دینا ریاست کی ذمہ داری ، مانڈوی والا

  • اسلام آباد
خواتین کو یکساں مواقع دینا ریاست کی ذمہ داری ، مانڈوی والا

تعلیم، معاشی خودمختاری کیلئے مؤثر اقداما ت ناگزیر،عالمی یوم نسواں پر پیغام

اسلام آباد (دنیا نیوز) خواتین کے عالمی دن پر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات کے چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ خواتین کو برابری کے مواقع اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ۔انہیں تعلیم، معاشی خودمختاری دینے اور بااختیار بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے ، پاکستان کی خواتین سیاست، معیشت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ 

مانڈوی والا 

 

