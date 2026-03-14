الیکشن کمیشن آزادکشمیر کا اجلاس، ایکشن پلان کی منظوری

  • اسلام آباد
مظفر آباد (اے پی پی) چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں وکشمیر جسٹس (ر) غلام مصطفی مغل کی زیر صدارت اجلاس ہوا ۔۔

جس میں عام انتخابات کے حوالے سے ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی۔اجلاس میں ممبر الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایکشن پلان کے تحت جولائی 2026میں ہونے والے انتخابات کیلئے حلقہ بندی، انتخابی فہرستوں کی تیاری اور سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن شامل ہے ۔کمیشن کے آج ہونے والے اہم اجلاس میں سیاسی جماعت ہا آزاد جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی جانب سے جماعت کی رجسٹریشن کے حوالہ سے جمع کروائی گئی دستاویزات کا قانون کی روشنی میں جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کی منظوری دی۔ 

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نظرانداز،پھل وسبز یاں پہنچ سے دور

ڈسکہ میں ستھرا پنجاب منصوبہ ناکام ، گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیر،سانس لینا دشوار

معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا ئیگا :سی ای او ہیلتھ

سلگتے عوامی مسائل کے ذمہ دار روایتی سیاستدان:سلمان راجہ

جامع مسجد غوثیہ،مرکز فیضان شیخ القرآن میں جلسہ دستار فضیلت

ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ندیم اکرم کی جانب سے شہریوں کیلئے افطار ڈنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ