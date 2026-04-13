صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادمیں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، ایڈوائزری جاری

  • اسلام آباد
اسلام آبادمیں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، ایڈوائزری جاری

بارشوں کے بعد پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر کی افزائش بڑھ سکتی ہےشہری مرض سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر، حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں،ڈی ایچ او

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے کہا ہے حالیہ موسم میں وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ شہری ڈینگی وائرس سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کریں، جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بارشوں کے بعد پانی جمع ہونے سے ڈینگی مچھر کی افزائش بڑھ سکتی ہے، شہری گھروں اور آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں۔ گملوں، ٹینکیوں اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگائیں، مچھر دانی اور مچھر بھگانے والا لوشن کا استعمال کریں، مکمل آستین والے کپڑے پہنیں، بخار یا جسم میں درد کی علامات کی صورت میں فوری طور پر قریبی ہسپتال یا ہیلتھ سینٹر سے رجوع کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود 75 فیصد نہروں کی صفائی نہ ہوسکی

ژالہ باری سے متاثرہ زمینداروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ

آر پی او ڈی آئی خان کا بین الصوبائی ، بارڈر پوسٹوں کا دورہ

پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

شہر کو بدمعاشوں کے حوالے نہیں ہونے دینگے ، تاجر

اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر